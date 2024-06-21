Российская ФАБ-3000 оставила кратер от расположений ВСУ под Харьковом «РВ»: ВКС России второй раз за сутки применили ФАБ-3000 в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Канал также опубликовал видео сброса нового мощного боеприпаса с универсальным модулем планирования и коррекции. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По данным «РВ», авиация поразила расположения 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате атаки, как сказано в публикации, ликвидировано до 70 бойцов противника.

На видео можно увидеть здание на территории населенного пункта, которое, по сведениям «РВ», противник использовал в качестве укрытия. Боеприпас упал рядом, однако этого было достаточно, чтобы нанести урон пункту дислокации ВСУ. На видео также можно заметить, что взрывная волна повредила и сооружение, стоящее на некотором отдалении от места удара.

Накануне в Сети появился видеоролик, на котором также запечатлен сброс ФАБ-3000 на украинские позиции. Попадание пришлось по торцу многоэтажного здания, где окопались военнослужащие ВСУ, что привело к частичному обрушению.