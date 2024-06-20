Дебют мощнейшей бомбы ВКС России сняли на видео ТАСС: ВКС РФ применили в зоне СВО новую авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России применили в зоне проведения спецоперации фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Боеприпас массой более трех тонн сбросили на расположения ВСУ под Харьковом.

ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Удар нанесен по ПВД (пункту временной дислокации. — NEWS.ru) врага в населенном пункте Липцы Харьковской области, — рассказал собеседник журналистов.

На видео из зоны боевых действий, которое опубликовал Telegram-канал Fighterbomber, можно увидеть момент сброса снаряда на пункт дислокации бойцов ВСУ, которые окопались в многоэтажном здании. Попадание пришлось по торцу сооружения, что привело к частичному обрушению.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которая обеспечивала работу военных предприятий. Как уточнили в ведомстве, операция стала ответом на попытки ВСУ атаковать российские энергетические объекты.