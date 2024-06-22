Стало известно о многомиллионных поставках сербского оружия на Украину FT: Украина могла получить сербское оружие на $800 млн обходными путями

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Вооружение и боеприпасы, экспортированные Сербией, могли попасть в ВСУ, передает Financial Times. По данным издания, президент республики Александр Вучич заявил, что Украина могла получить их примерно за $800 млн (более 71 млрд рублей). Глава государства при этом отметил, что Белград не может оказывать военную помощь ни Москве, ни Киеву, однако вправе свободно торговать вооружением и не интересоваться, кому оно попало.

У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело, — объяснил Вучич.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин допустил, что Южная Корея может поставить Украине танки К2 и бронетранспортеры. Он отметил, что у республики достаточно много хорошего оружия. В то же время он не исключил, что танки не попадут в список поставок из-за очень высокой стоимости производства.

Также стало известно, что Италия может передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Storm Shadow, разработанные Францией и Великобританией. Предполагается, что они могут позволить Киеву наносить удары по российской территории. Согласно сведениям Fatto Quotidiano, ракеты войдут в девятый пакет военной помощи Украине.