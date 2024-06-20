Военный эксперт рассказал, какое оружие Сеул может передать Киеву Эксперт Литовкин: Южная Корея может передать Украине танки К2 и бронемашины

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Танк К2

Южная Корея может поставить Украине танки К2 и бронетранспортеры, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что у республики достаточно много хорошего оружия. В то же время он не исключил, что танки не попадут в список поставок из-за очень высокой стоимости производства.

У Южной Кореи достаточно много хорошего оружия. Например, танки К2, которые Польша закупила у них. Но вряд ли Южная Корея поставит такой дорогой танк на Украину. Также у Кореи есть самоходная артиллеристская установка неплохая, 155-миллиметровая, бронетранспортеры, — пояснил Литовкин.

По его мнению, танки К2 являются одними из лучших в мире. Эксперт уточнил, что они имеют автомат заряжания, могут стрелять через ствол противотанковыми управляемыми реактивными снарядами и предназначены для работы в горах. Но, как отметил Литовкин, если эти танки в зоне спецоперации начнут жечь, это будет ударом по авторитету Южной Кореи.

Вопрос еще в том, как они собираются поставлять оружие Украине. Ведь Турция не пропускает суда с вооружением. Перевозить оружие самолетами в Польшу, чтобы потом отправить его Украине, можно лишь в ограниченном количестве. Самолет не поднимет множество танков, а поезд можно разбомбить. Поэтому я сомневаюсь, что Корея отправит свое оружие ВСУ, — заключил эксперт.

Начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин ранее заявил, что договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве угрожает национальной безопасности Южной Кореи. По его словам, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.