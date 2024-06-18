Италия собралась передать Украине дальнобойное оружие Fatto Quotidiano: Италия хочет передать Украине ракеты Storm Shadow

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Storm Shadow

Вооруженные силы Украины могут получить дальнобойные ракеты Storm Shadow, разработанные Францией и Великобританией, от Италии, сообщает газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники. Они потенциально могут позволить Киеву наносить удары по российской территории. Согласно сведениям газеты, ракеты войдут в девятый пакет военной помощи Украине.

Девятый пакет вооружений для Украины будет содержать не только систему противовоздушной обороны Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, потенциально способных поразить российскую территорию, — говорится в публикации.

По мнению журналистов, факт передачи ракет Storm Shadow Украине может говорить о пересмотре позиции премьер-министр Италии Джорджи Мелони относительно конфликта. Предполагается, что правительство страны издаст указ о военной помощи Киеву в течение пары недель. Министр обороны Гуидо Крозетто должен огласить список вооружения, которое войдет в поставки, до конца июня.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова обвинила США в целенаправленном затягивании обучения украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Она назвала смехотворными оправдания американской стороны, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.