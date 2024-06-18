На Украине обвинили США в затягивании обучения пилотов полетам на F-16 Депутат Рады Устинова: США намеренно затягивают обучение пилотов управлению F-16

Соединенные Штаты целенаправленно затягивают обучение украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16, заявила в интервью британской газете The Times депутат Верховной рады Александра Устинова. Она высмеяла утверждения, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.

Это не аргументы, это отговорки, и они (США. — NEWS.ru) продолжают придумывать их снова и снова, — уверена Устинова.

Как считает депутат, задержка в обучении украинских пилотов — это «абсолютно политический вопрос». По мнению Устиновой, такое положение связано с боязнью США, что Россия расценит присутствие истребителей F-16 на Украине как интеграцию страны в НАТО.