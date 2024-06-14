В США рассказали о сложностях обучения пилотов ВСУ на F-16 Politico: обучение пилотов ВСУ на F-16 осложняется незнанием английского языка

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель F-16

В Пентагоне заявили, что украинские пилоты, проходящие обучение для полетов на истребителях F-16, испытывают трудности, передает Politico. Отмечается, что военнослужащие «испытывают затруднения из-за уровня знания английского языка при освоении материала и летной программы».

Сообщается, что пока только восемь пилотов готовы начать обучение на истребителе, как только будет получено официальное разрешение. Представитель Пентагона также сообщил, что 20 пилотов, плохо владеющих английским языком, готовы начать языковые курсы в Великобритании.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов ранее сообщил, что часть истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей. По его словам, это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для ВС РФ. Кроме того, как отметил Голубцов, такой способ поможет ВСУ всегда иметь в доступе определенное количество самолетов.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов до этого предупредил Запад, что F-16, поставленные Украине, станут целью для российской армии. По его словам, истребители являются носителями ядерного оружия и угрожают безопасности страны.