«День выбран не случайно»: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь Захарова: удар ВСУ по Севастополю является ритуальным преступлением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Вооруженные силы Украины не случайно выбрали для атаки на Севастополь день Святой Троицы, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, ВСУ совершили ритуальное преступление, намеренно совместив его с большим христианским праздником.

Дата для такого удара была выбрана не случайно — день Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия будет настаивать и добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя. При этом представитель МИД РФ напомнила, что все эти организации ангажированы Западом.

Минобороны России сообщило, что 23 июня Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны, еще одна ракета ATACMS от воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета на конечном участке, после чего ее боевая часть сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных суббоеприпасов упали на Севастополь.

Жертвами атаки ВСУ на Севастополь стали три человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый. Еще около 100 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.