«Должны ответить»: в Совфеде призвали признать Украину страной-террористом Сенатор Джабаров: причастные к атакам по Севастополю понесут тяжелое наказание

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

После ракетной атаки на Севастополь нужно признать Украину террористическим государством, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ответственность за эту трагедию также несут США, которые поставляют на Украину боеприпасы.

Атака на Севастополь — это, конечно, террористический акт. Вооруженные силы Украины и само государство — террористическое, пора это признать. Один из спонсоров международного терроризма, который им помогает, это США. Они же понимали, для чего предназначены были ракеты ATACMS, которые поставляли ВСУ. Более того, Джо Байден, по сути, дал добро на использование американских ракет для атак по территориям РФ. Так что, мы видим теракт в самом ужасном виде, — рассказал Джабаров.

По мнению сенатора, мировое сообщество не станет комментировать атаку на Севастополь, опасаясь негативной реакции Запада. Однако он предположил, что Россия все равно поднимем этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Я думаю, мы поднимем этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН в самое ближайшее время, и предадим гласности все имеющиеся у нас доказательства. Там нет ни военный объектов, ни воинских частей, это было просто массовое убийство людей. За это придется ответить всем, кто стоит у власти в Киеве, и кто спонсирует их из-за рубежа. Я не знаю, как мы ответим. Возможно, это будет удар по каким-то частям или объектам. Но без ответа мы это не оставим, — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что россияне — не варвары, и в стране осознают, что есть мирные люди, не причастные к этим атакам. Но те военные и политики, которые имеют отношение к ударам по территории РФ, по его словам, должны понести «самое тяжелое наказание».

Минздрав России ранее назвал официальное количество пострадавших в результате обстрела Севастополя. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, из которых 27 оказались детьми.