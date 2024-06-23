Стало известно о прорыве «линии Порошенко» в зоне спецоперации «Русское оружие»: ВС прорвали «линию Порошенко» на Красноармейском направлении

Telegram-канал «Русское оружие» сообщил, что Вооруженные силы России порвали «линию Порошенко» на Красноармейском направлении. По его информации, успеха достигли штурмовые взводно-тактические подразделения группировки войск «Центр». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что ВС РФ вклинились во вторую линию обороны на стыках опорных пунктов ВСУ. По его данным, глубина продвижения к настоящему моменту составляет 650 метров, ширина — 1350–1500 метров. В публикации уточняется, что войска идут вперед при огневой и контрбатарейной поддержке со стороны расчетов гаубиц и противотанковых пушек.

«Линия Порошенко» — оборонительная полоса, построенная при президенте Петре Порошенко, который хотел отгородить часть Украины от Донбасса. В Сети упоминали ее как укрепления из двух или местами трех линий.

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что российская армия может как проводить разведку боем, так и наступать под Торецком на Донецком направлении. По его словам, точное определение происходящего зависит от ширины фронта, а также количества личного состава и техники в наступающих подразделениях.

Полковник отметил, что Россия продвинулась на всех направлениях за счет наступления под Харьковом. Он напомнил, что в мае ВСУ перебросили туда свои подразделения с других участков фронта.