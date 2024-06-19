Полковник объяснил, что означает продвижение ВС РФ под Торецком Полковник Алехин: наступление ВС РФ под Торецком может быть разведкой боем

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений

Российская армия может как проводить разведку боем, так и наступать под Торецком на Донецком направлении, рассказал NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, точное определение происходящего зависит от ширины фронта, а также количества личного состава и техники в наступающих подразделениях.

Продвижение российских подразделений на 2 километра вглубь под Торецком может быть разведкой боем, если там продвигаются небольшие в количественном отношении подразделения. Значение имеет также ширина фронта, насколько она значима. Если фронт широкий, а в операции участвует значительное число войск, то это могут быть локальные наступательные действия тактического характера, — заявил Алехин.

Полковник отметил, что Россия продвинулась на всех направлениях за счет наступления под Харьковом. Он напомнил, что в мае ВСУ перебросили туда свои подразделения с других участков фронта. Эксперт также назвал Часов Яр и Волчанск реперными точками украинской обороны.

Часов Яр — это прямой путь к Днепропетровской области и к трассе, по которой идет рукав снабжения ВСУ. Если армия России подойдет к этой дороге, до которой осталось 7-8 километров, и будет ее держать под огневым контролем, то у противника начнутся огромные проблемы, — сказал Алехин.

Ранее украинский ресурс Deep State сообщил, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.