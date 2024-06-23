Стало известно, откуда запускались ударившие по Севастополю ракеты ТАСС: ударившие по Севастополю ракеты запускались из Николаева

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракеты, которыми ударили по Севастополю, были запущены из района Николаева, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, в настоящий момент ведется работа по ликвидации расчетов противника. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Предварительно, район пуска был из Николаева, — сообщил источник агентства.

По последним данным, в результате трагедии пострадали 124 человека. Также известно о пятерых погибших, в числе которых двое детей. Среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Севастополе объявлен день траура, назначенный на 24 июня. По словам губернатора Михаила Развожаева, в городе отменят все массовые мероприятия и приспустят государственные флаги.

В Министерстве обороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.