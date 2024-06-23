ООН отреагировала на теракт в Севастополе Офис генсека ООН призвал избегать жертв среди мирных после обстрела Севастополя

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Севастополь. Люди у автомобилей скорой помощи и реанимации

Все участники конфликта на Украине должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирного населения, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Его заявление прозвучало на фоне ракетного обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины, при котором погибли несколько человек, включая детей, и пострадали более сотни горожан.

Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги во избежание жертв среди гражданского населения, — заявил Хак.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число жертв украинской атаки на город увеличилось до пяти человек. Среди них двое взрослых и три ребенка. Помимо этого, 124 мирных жителя получили ранения. Также пять несовершеннолетних находятся в реанимации, они будут доставлены в Москву специальным бортом.

По словам Развожаева, президент России Владимир Путин позвонил ему сразу после атаки украинской армии на город. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим при обстреле ВСУ.

Минобороны России назвало США ответственными за удар украинских войск по мирным жителям Севастополя. В ведомстве напомнили, что именно они поставили ВСУ ракеты ATACMS, которые использовались при атаке.