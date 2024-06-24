Под Часовым Яром «Градами» уничтожена пехота ВСУ МО: расчеты ВДВ «Градами» ликвидировали скопление пехоты ВСУ под Часовым Яром

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ у населенного пункта Часов Яр, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что они также уничтожают замаскированные боевые позиции, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Артиллеристы используют 122-мм неуправляемые реактивные снаряды зажигательного и осколочно-фугасного типа.

Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают скопление пехоты ВСУ, — заявили в ведомстве.

Украинская сторона ударила по Севастополю, чтобы отвлечь средства российской противовоздушной обороны от Харьковского направления в зоне СВО, заявлял военный корреспондент Александр Сладков. Он считает, что атака должна была сорвать курортный сезон в Крыму и еще больше втянуть США в конфликт. Эксперт призывал действовать и подчеркнул, что «красных линий больше нет».

По данным Минобороны РФ, ВСУ применили американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна ракета отклонилась от курса под воздействием ПВО и сдетонировала над городом.