Сладков раскрыл истинную цель атаки Украины по Севастополю Военкор Сладков: Киев атакой по Севастополю хотел отвлечь ПВО России от СВО

Украинская сторона ударила по Севастополю, чтобы отвлечь средства российской противовоздушной обороны от Харьковского направления в зоне СВО, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он также утверждает, что атака должна была сорвать курортный сезон в Крыму и еще больше втянуть США в конфликт.

Эксперт подчеркнул, что испытал бурю эмоций после новости об атаке на Севастополь: от переживания за мирных граждан до ненависти к американским и украинским властям. По его словам, сейчас нужно успокоиться и подумать, почему этот удар произошел именно по простым людям на пляже и в курортное время.

И я понимаю так: попытка США и Киева сорвать курортный сезон в Крыму (я на 100% уверен, этого не произойдет). Попытка ВСУ отвлечь часть нашей системы ПВО с Харьковского направления на Крым, радость Киева от все большего вовлечения США в кровавую историю ударов ВСУ по мирным людям в России, — объяснил военкор.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что детей, которые находятся в реанимации, доставят в Москву специальным бортом.