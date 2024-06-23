Путин поддерживает контакт с военными после атаки на Севастополь

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с социальным блоком правительства и военнослужащими после атаки на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сейчас самое главное — оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными, — заявил Песков.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Путин позвонил ему сразу после атаки украинской армии на город. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим при обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, туда также был направлен борт из Москвы.

По словам Развожаева, жертвами украинской атаки на Севастополь стали пять человек. Среди них двое взрослых и три ребенка. Кроме того, 124 жителя города были ранены. В настоящее время пять несовершеннолетних находятся в реанимации, они будут доставлены в Москву вылетевшим бортом.