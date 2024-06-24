Российский регион подвергся налету украинских БПЛА Голубев: БПЛА противника атаковали Ростовскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов, написал в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев. По его информации, один дрон был сбит, еще два подавили.

Обломки дронов упали на территории промпредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами, — добавил Голубев.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщал вечером 22 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Telegram-канал Fighterbomber писал, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Движение поездов в харьковском метро возобновлено вечером 23 июня. До этого глава города Игорь Терехов сообщал о взрывах. После этого метрополитен объявил о приостановке движения поездов. На время воздушной тревоги он работал в режиме укрытий. Предупреждение об остановке работы было опубликовано в 15:11 по московскому времени.