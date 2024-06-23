Харьковское метро возобновило работу после взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Движение поездов в харьковском метро возобновлено, сообщили в пресс-службе. До этого глава города Игорь Терехов сообщал о взрывах. После этого метрополитен объявил о приостановке движения поездов.

Сейчас движение по линиям метрополитена восстановлено, — говорится в сообщении.

На время воздушной тревоги харьковский метрополитен работал в режиме укрытий. Предупреждение об остановке работы было опубликовано в 15:11 по московскому времени.

Минувшей ночью украинские СМИ также сообщали, что в Харькове прогремели взрывы. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, стало известно, что Кривой Рог на Украине утром 23 июня заволокло дымом, который валит с территории местного коксохимического завода. На опубликованных в Сети кадрах видно, что город затянуло плотным смогом.

В компании «Арселормиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования». Других подробностей ЧП и информации о пострадавших нет.