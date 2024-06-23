Харьковское метро замерло без движения Метрополитен Харькова приостановил движение и работает в режиме укрытия

Фото: EPA/Andrzej Lange POLAND OUT/ТАСС

Движение поездов в метро Харькова временно остановили, сообщила в Telegram-канале пресс-служба городского метрополитена. В сообщении указано, что в настоящий момент станции работают в режиме укрытий.

Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, — указано в сообщении.

Предупреждение метрополитен опубликовал в 15:11 мск. Уже более 30 минут движение поездов не осуществляется.

Минувшей ночью украинские СМИ сообщали, что в Харькове прогремели взрывы. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Также стало известно, что Кривой Рог на Украине утром 23 июня заволокло дымом, который валит с территории местного коксохимического завода. На опубликованных в Сети кадрах видно, что город затянуло плотным смогом.

В компании «Арселормиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования». Других подробностей ЧП и информации о пострадавших нет.