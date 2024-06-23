Опубликованы кадры Кривого Рога, задымленного из-за ЧП на заводе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кривой Рог на Украине утром 23 июня заволокло дымом, который валит с территории местного коксохимического завода, пишет «Страна.ua». На опубликованных кадрах видно, что город затянуло плотным смогом.

В компании «Арселормиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования». Других подробностей ЧП и информации о пострадавших нет.

Ранее в Москве в выселенном здании на территории бывшего завода МиГ произошел пожар. Там вспыхнули мусор и мебель. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Информация о потерпевших не поступала.

В пресс-службе МЧС РФ по Амурской области ранее сообщили, что разгерметизация газового оборудования спровоцировала взрыв и разрушение торгового павильона в Благовещенске. По данным ведомства, в результате инцидента погибших или пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела надзорной деятельности. Ситуацию также изучают эксперты испытательной пожарной лаборатории и полиция.