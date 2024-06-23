В Москве произошел пожар на бывшем заводе МиГ ТАСС: в Москве произошел пожар в здании на территории бывшего завода МиГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в выселенном здании на территории бывшего завода МиГ произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник агентства сообщил, что площадь возгорания составляет около 300 кв. м.

Собеседник издания добавил, что горят мусор и мебель. По его данным, информация о потерпевших не поступала. Сейчас пожар на четвертом этаже здания локализовали, открытое горение было ликвидировано.

В настоящее время пожар локализован, также ликвидировано открытое горение, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Астане пожар охватил дом жилого комплекса Rixos Khan Shaty. Здание административное и частично жилое. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе семь несовершеннолетних. В ликвидации пожара участвовали 20 единиц техники и 91 спасатель. В результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. По данным журналистов, возгорание удалось ликвидировать менее чем за 30 минут. Квартира была заперта, владельцев не было дома в момент происшествия.

До этого авария с бензовозом произошла на 248-м километре автодороги «Саяны» между населенными пунктами Жайма и Крол в Манском районе Красноярского края, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате автомобиль загорелся, один человек погиб.