Опубликовано видео горящего бензовоза в Красноярском крае МЧС: в Красноярском крае погиб мужчина при возгорании опрокинувшегося бензовоза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Авария с бензовозом произошла на 248-м километре автодороги «Саяны» между населенными пунктами Жайма и Крол в Манском районе Красноярского края, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В результате автомобиль загорелся, один человек погиб.

Сегодня в 13:30 местного времени в Манском районе на автодороге «Саяны» произошло ДТП с бензовозом (съезд в кювет с последующим опрокидыванием). В результате происшествия произошло загорание головной части автомобиля, погиб мужчина, — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры горящего бензовоза и работы спасателей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. Движение транспорта по трассе ограничено не было.

Ранее еще один бензовоз загорелся в селе Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан, там произошел взрыв. По информации СМИ, огонь перекинулся с транспортного средства на баню, после чего та сгорела.

Также ранее СМИ сообщали о возгорании автомобиля Volvo XC60 во время движения по МКАД в Москве, в салоне находились женщина и ребенок. На помощь им пришли очевидцы с огнетушителями.