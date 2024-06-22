В Петербурге 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке, передает «78». По данным телеканала, возгорание удалось ликвидировать менее чем за 30 минут. Квартира была заперта, владельцев не было дома в момент происшествия.

ЧП произошло в одном из домов Красносельского района, там загорелся балкон. 15 жильцов вывели из опасной зоны, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Астане загорелся жилой комплекс Rixos Khan Shatyr. На последнем, 26-м этаже здания загорелось наружное покрытие квартиры, на место прибыли пожарные подразделения городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Здание административное и частично жилое.

До этого авария с бензовозом произошла на 248-м километре автодороги «Саяны» между населенными пунктами Жайма и Крол в Манском районе Красноярского края, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате автомобиль загорелся, один человек погиб. В Сети появились кадры горящего бензовоза и работы спасателей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. Движение транспорта по трассе ограничено не было.