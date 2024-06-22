В Астане полыхает жилой комплекс В центре Астаны загорелся 26-этажный жилой дом

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В Астане горит жилой комплекс Rixos Khan Shatyr, передает Press.kz. Отмечается, что на последнем, 26-м этаже здания загорелось наружное покрытие квартиры, на место прибыли пожарные подразделения городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

В ДЧС Астаны сообщили, что о пострадавших на данный момент неизвестно. В данный момент известно, что спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе ребенка. Также сообщается, что здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб.

Ранее авария с бензовозом произошла на 248-м километре автодороги «Саяны» между населенными пунктами Жайма и Крол в Манском районе Красноярского края, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате автомобиль загорелся, один человек погиб. В Сети появились кадры горящего бензовоза и работы спасателей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание. Движение транспорта по трассе ограничено не было.

До этого еще один бензовоз загорелся в селе Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан, там произошел взрыв. По информации СМИ, огонь перекинулся с транспортного средства на баню, после чего та сгорела.

Также 21 июня произошло возгорание автомобиля Volvo XC60 во время движения по МКАД в Москве, в салоне находились женщина и ребенок. На помощь им пришли очевидцы с огнетушителями.