Появились подробности пожара в центре Астаны МЧС Казахстана: пожар в высотном доме в Астане ликвидировали

Фото: t.me/qr_tjm*

Пожар в высотном доме в центре Астаны ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. По информации ведомства, огонь распространился на площади 250 квадратных метров: с 2-го по 27-й этаж горели утеплитель и обшивка здания.

Пожар ликвидирован полностью на площади 250 кв. м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня. С 2-го по 27-й этаж горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса, — уточнили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе семь несовершеннолетних. В ликвидации пожара участвовали 20 единиц техники и 91 спасатель. В результате инцидента никто не пострадал.

Местные СМИ сообщили, что пожар охватил дом жилого комплекса Rixos Khan Shaty. Также уточнялось, что здание административное и частично жилое.

Тем временем в Санкт-Петербурге 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. По данным журналистов, возгорание удалось ликвидировать менее чем за 30 минут. Квартира была заперта, владельцев не было дома в момент происшествия.

Как стало известно СМИ, ЧП произошло в одном из домов Красносельского района, там загорелся балкон. Людей вывели из опасной зоны, информации о пострадавших не поступало.