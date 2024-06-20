В Благовещенске взрыв привел к разрушению торгового павильона МЧС: разгерметизация оборудования разрушила торговый павильон в Благовещенске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разгерметизация газового оборудования спровоцировала взрыв и разрушение торгового павильона в Благовещенске, передала пресс-служба МЧС РФ по Амурской области. По данным ведомства, в результате инцидента погибших или пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается, по одной из версий в павильоне произошла разгерметизация газового оборудования. В результате строение повреждено по всей площади. Погибших, пострадавших нет. Огнеборцами проведена проливка конструкций, — следует из сообщения.

На месте происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности. Ситуацию также изучают эксперты испытательной пожарной лаборатории и полиция.

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До этого в городе Нерчинске Забайкальского края пожар в квартире устроила кошка. Животное перегрызло электропроводку, из-за чего произошло короткое замыкание. Пожарные смогли не только потушить пламя, но и спасли четырехлапого из огня.