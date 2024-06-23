Удар по пляжу Севастополя 22 июня: сколько погибло и ранено детей, ответ РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ATACMS

Сегодня в 12:15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, заявили в Минобороны РФ. Какие последние новости выходили об атаке ВСУ 22 июня 2024 года?

Как ВСУ атаковали Севастополь 22 июня: последние данные

Минувшей ночью, по некоторым данным, в западной части Крыма отмечались до 15 беспилотников, часть из которых были сбиты.

«Вновь во время атаки в воздухе находился американский беспилотник RQ-4B, что снова поднимает вопрос о целесообразности уничтожения западной авиации, наводящей ВСУ на российские территории и жителей», — пишет «Рыбарь».

Первым об атаке ВСУ на Севастополь около 13:00 сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления», — заявил он.

Через некоторое время SHOT написал, что на пляже в Севастополе погибла пожилая женщина, которая в момент удара купалась в море, также на пляже в Учкуевке погиб двухлетний малыш.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Повреждены машины, припаркованные недалеко от пляжа. В первые минуты после ракетной атаки на Севастополь отдыхающие на пляже пытаются сами реанимировать пострадавших. Очевидец рассказал, что в свой выходной был с семьей и друзьями на пляже в Учкуевке. В момент удара он находился в море, успел выбежать и накрыться сапбордом, благодаря чему не получил ранений. Другу попало два осколка в грудь, он госпитализирован», — сообщил источник.

Также SHOT написал, что другой мужчина купался в море, осколок пролетел примерно в 50 метрах от него.

«Отдыхающий сначала укрылся в кафе, а когда утихло — побежал помогать раненым. Он до сих пор оказывает помощь пострадавшим вместе с медиками. Также очевидцы рассказывают о другом герое — местном спасателе. Молодому парню осколок попал в голову, но он побежал открывать подвальное помещение и с окровавленной головой показывал людям, куда можно укрыться», — пишет источник.

На данный момент известно о трех погибших, среди которых два ребенка. Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что в момент атаки на пляже находилась девятилетняя дочка его заместителя. Девочка погибла. Еще 124 человека пострадали, среди них 27 детей. При этом пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен день траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги. Севастополь скорбит», — заявил Михаил Развожаев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Минобороны РФ заявили, что Кремль ответил на эту атаку ВСУ.

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — добавили в МО РФ.

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