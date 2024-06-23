МАГАТЭ призывает остановить атаки на Энергодар Глава МАГАТЭ Гросси призвал остановить атаки на Энергодар

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Атаки на Энергодар должны быть прекращены, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, которые опубликованы на официальном портале МАГАТЭ, использование БПЛА против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.

Это должно быть прекращено. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится все более частым. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно, — заявил Гросси.

Ранее в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена принимать ответные меры и делать все возможное, чтобы лишить Украину возможности атаковать энергетические объекты страны. По ее словам, Москва понимает, что Киев не способен на переговоры и отчаянно желает нанести неприемлемый ущерб экономике, а также поставить под удар ядерную безопасность всей Европы, говорится на сайте ведомства.