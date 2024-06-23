Бои в Харьковской области 23 июня: новые контратаки ВСУ, отступают ли ВС РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области, где идут интенсивные бои. Какую информацию они предоставили с этого участка СВО сегодня, 23 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация в Харьковской области в воскресенье

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске.

«За сутки артиллерия „Северян“ сорвала одну попытку переброски резервов ВСУ, уничтожив до пяти нацистов. Более подобных попыток противник не предпринимал. На востоке города наши бойцы плотным огнем артиллерии и ТОС сорвали ротацию 36-й ОБрМП. На восстановление боеспособности выводился 2-й батальон, потерявший более 250 человек убитыми и ранеными. Осознавая свое бессилие, противник атаковал позиции „Бесстрашных“ при помощи дронов с химическим оружием. На Липцевском направлении российская авиация продолжила уничтожать пункты дислокации 13-й и 3-й бригад НГУ. За сутки подтверждено поражение как минимум двух. В районе н. п. Глубокое „Бесстрашными“ отражена очередная атака ВСУ численностью до 15 человек при поддержке двух БТР. Потери противника составили до шести человек убитыми, уничтожен один БТР-4Е», — сообщил источник.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Авторы канала отметили, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 250 человек.

«Также вскрыто и уничтожено: РЛС ПВО в районе н. п. Русская Лозовая; САУ PzH-2000 в районе н. п. Украинское; гаубица М777; две гаубицы Д-30; две гаубицы Д-20 в районе н. п. Шестеровка и Караичное; БТР-4Е в районе н. п. Глубокое; РЛС AN/TPQ-50; пункт управления БПЛА в районе н. п. Волчанск; пять 120-мм минометов в районе н. п. Волчанск, Старица и Липцы; 82-мм миномет в районе н. п. Марьино;станция РЭР; две единицы автомобильной техники. Как и ожидалось, не видя шансов одолеть „Бесстрашных“ на поле боя, армия киевского режима начала использовать грязные методы ведения войны. Помимо использования кассетных боеприпасов, сегодня враг применил по нашим позициям газ „Тэрен-6“. „Воины Севера“ были готовы к этому и имели средства индивидуальной защиты. Подобными действиями командование ВСУ лишь подтверждает свою некомпетентность и неспособность добиться успеха даже такими подлыми методами. Генералы Зеленского должны понимать, что никакие разрешения на применение западного вооружения им не помогут, а крах нацистского режима уже близок», — добавил «Северный ветер».

Военкор Юрий Котенок отметил, что сейчас поступают сообщения о попытках новых контратак ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.

«На рассвете ВСУ силами ротной тактической группы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ при поддержке бронетехники, огня артиллерии, применяя FPV-дроны, попытались выбить нас с позиции под поселком, но были отброшены. Как минимум три БТР сожжены дежурными огневыми средствами. Откатившись, противник не забрал часть своих убитых. Есть пленные. Неудавшуюся атаку ВСУ подтверждают и коллеги. В этой связи отмечаю три момента. Первое. Разгромленная ранее в ходе СВО 92-я бригада противника доукомплектована, брошена в бой и снова несет тяжелые невосполнимые потери. Второе. Противник продолжает наращивать силы и средства на Харьковском направлении, пытаясь перехватить инициативу. Третье. Боевые действия на этом участке переместились в стороны границы РФ, по факту мы отошли от сопки в районе н. п. Липцы. Мы держим удар», — добавил журналист.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Украинский экс-политик Олег Царев отметил, что на Харьковском фронте ВСУ снизили активность в Липцах, но увеличили в Волчанске.

«Наши отбили дома юго-западнее агрегатного завода в Волчанске, двигаются в лесном массиве возле реки Волчья. Пишут, что ВСУ из одной линии разрозненных позиций создали чуть ли не три линии сооружений с рвами, бетонными надолбами и сетью опорных пунктов», — добавил он.

Малиновская территориальная община Харьковской области собирает сломанные зонты, пластиковые крышки «и другие необходимые вещи для военных», передает местное украинское издание «Слободской край». В поселковой военной администрации отметили, что такой запрос они получили от солдат ВСУ. Детали того, для чего именно они нужны, им не рассказывают. Там предположили, что механизмы или спицы из зонтов могут понадобиться для изготовления определенных устройств.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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