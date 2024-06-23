Стало известно, как мобилизованные в ВСУ становятся «расходным материалом» Пленный рассказал, что командиры ВСУ отправляют на разведку необученных бойцов

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Командование Вооруженных сил Украины отправляет на разведку на Авдеевском направлении мобилизованных с низким уровнем подготовки, заявил ТАСС пленный из 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский. По словам военнослужащего, их используют как «расходный материал» для принятия основного удара. Он также добавил, что бойцы просили помощи у начальства, но так и не получили ее.

Много людей так погибло, и в нашем подразделении [тоже]. От взвода тоже почти ничего не осталось, — отметил Жуковский.

Ранее военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Украины записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Бойцы отметили, что они находятся в плену уже на протяжении двух лет. По словам одного из военных, они уже начали считать, что никому не нужны.

Боец 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен, до этого рассказал, что бросившая позиции под Харьковом 125-я бригада Вооруженных сил Украины из Львова была слабо подготовлена. По словам солдата, в ней состояли «мазаные», то есть военные со связями, поэтому их ни разу за два года не отправляли в зону боевых действий.