«Мазаные»: раскрыта правда о бригаде ВСУ, бросившей позиции под Харьковом Пленный заявил о слабой подготовке бросившей позиции под Харьковом бригаде ВСУ

Фото: МО Украины

Бросившая позиции под Харьковом 125-я бригада Вооруженных сил Украины из Львова была слабо подготовлена, заявил пленный боец 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен. По словам военнопленного, которые приводит РИА Новости, в ней состояли «мазаные», поэтому их ни разу за два года не отправляли в зону боевых действий.

Доценко сообщил, что в начале прошлого года его батальон находился в тыловых районах, но осенью их перевели в оперативное подчинение 125-й бригаде.

Нас прикомандировали к 125-й бригаде, это бригада львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных… Там три батальона. Два батальона вроде как на позициях. А третий батальон сидит во Львове. Там, я так понял, дети каких-то «мазаных», — объяснил Доценко.

Военнопленный также уточнил, что 125-ю бригаду поставили удерживать участок обороны между приграничными селами Красное, Глубокое и Стрелечье. Однако, по словам Доценко, за все время он не видел на позициях ни одного бойца этой бригады.

«Мазаными» называют военных со связями или пристроенных офицерами на хорошую должность. В армии это понятие имеет негативное значение.

Ранее украинский военный переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Солдат связался с ВС РФ через бот Free soldier. Военнослужащий соорудил плот из пластиковых бутылок, чтобы пересечь реку. Он признался, что решил сдаться в плен, поскольку его бригаду в ближайшее время планировали частично перебрасывать на Харьковское направление.