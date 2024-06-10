Украинский боец переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России Боец ВСУ переплыл Днепр на плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен ВС РФ

Фото: МО Украины

Боец украинской армии переплыл Днепр и сдался в плен Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Солдат связался с российскими военнослужащими через бот Free soldier. Он соорудил плот из пластиковых бутылок, чтобы пересечь реку.

Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев, — сообщил собеседник агентства.

Боец ВСУ заявил, что решил сдаться в плен, поскольку его бригаду в ближайшее время планировали частично перебрасывать на Харьковское направление.

Ранее Вооруженные силы РФ в районе села Красногоровка взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, состоявшего в ВСУ в рядах 59-й бригады. Он заявил, что украинцы обманули иностранных военных: их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня. Монтилла посоветовал своим соотечественникам не отправляться в ВСУ.

До этого украинский военнослужащий с позывным Сирко рассказал, что российские военные сражаются лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм. По его словам, россияне настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее.