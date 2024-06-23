Алла Пугачева: последние новости 23 июня, «появление» в Самаре, новый налог

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может избежать повышенных налоговых сборов за владение недвижимостью в России, а ее ростовую куклу выставили на балу в Самаре. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Почему Алла Пугачева не платит большие налоги в РФ

Аллу Пугачеву, владеющую замком в подмосковной деревне Грязь, с большей долей вероятности не коснутся повышенные налоговые сборы, заявил «Парламентской газете» владелец агентства элитной недвижимости Виктор Садыгов. С 0,3% до 2,5 % может вырасти максимальная ставка налога на имущество, когда вступит в силу закон о поправках в Налоговый кодекс.

По словам эксперта, сегодня особняк Примадонны уже морально устарел. Садыгов уточнил, что 2022 году выяснилось — у замка нет адреса. Причина может крыться в том, что межевание участка, скорее всего, делалось еще в нулевые либо не делалось вовсе. Периметр небольшой — один гектар, а площадь здания составляет 2300 квадратных метров.

«Я не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость — что кадастровая, что рыночная. Когда-то он, возможно, и мог оцениваться по верхней планке и относился к сегменту „суперлюкс“, но сегодня уже морально устарел — на рынке есть множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — отметил эксперт.

Садыгов также заметил, что на кадастровых картах для просмотра открыта лишь стоимость участка Пугачевой в деревне Грязь, которая, по его словам, составляет «не очень-то внушительные по звездным меркам» 11 млн рублей.

Почему Пугачева не может продать дачу на Истре

Юрист Андрей Марочкин заявил, что Пугачева до сих пор не продала особняк, расположенный на берегу Истринского водохранилища, из-за того, что она живет в Израиле. По словам эксперта, совершать сделки с недвижимостью, находясь за границей, очень сложно.

«Находясь за рубежом, продать недвижимость можно только с нотариально заверенной доверенностью. Ее оформляют на человека, проживающего в стране. Но доверенное лицо может подвести, и деньги после продажи не дойдут до собственника», — объяснил Марочкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Известно, что Пугачева переписала особняк на внука Никиту Преснякова, который находится в США. Стоимость дома площадью 760 квадратных метров составляет 152 млн рублей. В мае его пытались продать за 132,5 млн рублей. В особняке есть гостиная с камином, спа-зона, бассейн, хаммам, бильярд и собственный кинотеатр.

Где в России выставили фигуру Аллы Пугачевой

Накануне в Самаре прошло открытие Бала кукол. В числе представленных работ были куклы Николая II и его супруги Александры Федоровны, а также российские политики и знаменитости, известные современному поколению.

Среди выставленных работ была и фигура певицы Аллы Пугачевой. Стоимость кукол доходит до 120 тысяч рублей.

«Все куклы уникальны, как и люди. Они проникнуты любовью и светом. Авторы, когда делают кукол, любят их, и эта любовь и свет остаются в их творениях», — заявила автор мероприятия, художница Светлана Пчельникова.

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