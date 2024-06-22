Юрист объяснил, почему Пугачева до сих пор не может продать особняк в Истре Юрист Марочкин: Пугачева не может продать особняк из-за проживания в Израиле

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева до сих пор не продала особняк, расположенный на берегу Истринского водохранилища, из-за того, что она живет в Израиле, завил юрист Андрей Марочкин в беседе с «Вечерней Москвой». Эксперт объяснил, что совершать сделки с недвижимостью, находясь за границей, очень сложно.

Находясь за рубежом, продать недвижимость можно только с нотариально заверенной доверенностью. Ее оформляют на человека, проживающего в стране. Но доверенное лицо может подвести, и деньги после продажи не дойдут до собственника, — объяснил Марочкин.

Известно, что Пугачева переписала особняк на внука Никиту Преснякова, который находится в США. Стоимость дома площадью 760 квадратных метров составляет 152 млн рублей. В особняке есть гостиная с камином, спа-зона, бассейн, хаммам, бильярд и собственный кинотеатр.

Ранее стало известно, что пятиэтажную крымскую виллу певицы Софии Ротару стоимостью 2 млрд рублей предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников СВО. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России». Сообщается, что Ротару приобрела особняк в 1996 году, несмотря на то что он был включен в реестр национального культурного наследия.