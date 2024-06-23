Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, где панда Катюша «передает привет» своим поклонникам. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша играет на камеру

Акулова продемонстрировала 40-секундный видеоролик, где панда Катюша играется со своей мамой Диндин на деревянном настиле в большом вольере. Взрослая панда неохотно играется со своей дочкой, и в какой-то момент Катюша поворачивается лицом к камере, как будто машет своей лапой и «передает привет» своим поклонникам.

«Привет от Катюши», — подписала кадры руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что Катюша все никак не может отстать от своей мамы, которая, возможно, хотела спокойно отдохнуть.

«Могу облокотиться, могу полежать, могу покусать, могу поцеловать, могу поиграть, могу молочка покушать — это все моя мама! Бедная Диндин, конечно. Катюша и днем и ночью ей покоя не дает. Пора расселять этих двух прекрасных животных по разным вольерам. Выросла уже наша девочка»;

«Наверняка не давала Катерина спать спокойно ночью маме, поэтому днем Диндин отсыпается, а ее дочке все равно. У Катюши энергии на несколько бессонных суток может хватить. Но само видео очень милое. Наша пандочка маленькая красавица»;

«Они так близки — мама с дочкой. Им хорошо вместе, они безумно дорожат друг другом, они играют, они наши главные любимицы. Глядя на них, понимаешь, что взаимодействие мамы с ребенком бесценно, в том числе и у животных. Интересно, а Катюшу с папой Жуи познакомят когда-нибудь? Или из-за того что в дикой природе дети с отцами не встречаются, нет смысла их знакомить и в зоопарке даже», — писали пользователи Сети.

Что Светлана Акулова говорила о характере Катюши

Руководитель Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывала, что у Катюши настоящий русский характер.

«Наше преимущество заключается в том, что мы участвуем в китайской программе по изучению такого редкого вида животных, как большая (гигантская) панда. Нам повезло, что нас никто не торопит, не требуют выставить животное напоказ. В этом и заключается преимущество, что мы можем изучать и показывать нашим посетителям и зрителям, как происходит процесс обучения панд», — рассказала она.

Напомним, что панда Катюша родилась в Москве 30 августа 2023 года, что является первым подобным случаем в России. Ее родители большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только прошлой весной и сразу понравились друг другу.

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