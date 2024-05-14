Су-35С: чем так хорош наш истребитель поколения 4++

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Пока западные эксперты гадают, как повлияет на ход СВО получение ВВС Украины истребителей F-16, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС РФ уже вторую в текущем году партию истребителей Су-35С.

Если Украина когда-нибудь получит F-16, то именно Су-35С будет для американских истребителей главным противником. И сразу стоит сказать, что противник этот будет не просто опасный, а смертельно опасный. Именно так — «смертельно опасный» — характеризуют российский истребитель практически все западные эксперты. А от них редко можно услышать положительную оценку как советского, так и российского оружия.

При этом шансы F-16 на победу в схватке с Су-35С минимальные. Не стоит забывать, что украинским ВВС передадут не последние модификации F-16, а достаточно возрастные машины. Поэтому если оба истребителя встретятся в небе, то положение F-16 сразу же будет незавидным.

Почему Су-35С лучше F-16

Во-первых, Су-35С благодаря радиолокационной станции «Ирбис» с фазированной антенной решеткой способен обнаружить воздушную цель на дальности 400 километров, чем F-16 похвастать не может.

Во-вторых, ракеты Су-35С более дальнобойные и их гораздо больше, чем несет ракет класса «воздух — воздух» американский истребитель.

В-третьих, если дело дойдет до ближнего боя, то благодаря двигателям АЛ-41Ф1С с изменяемым вектором тяги российский истребитель имеет такой козырь, как сверхманевренность. Хотя даже Су-27, на основе которого был разработан Су-35С, превосходил в маневренности практически любой самолет стран НАТО.

В-четвертых, когда пилот F-16 поймет, что воздушный бой складывается не в его пользу, он банально не сможет из него выйти, или, проще говоря, сбежать. Максимальная скорость Су-35С составляет 2500 км/ч, в то время как F-16 может разогнаться до 2200 км/ч. Вернее, таких показателей способен добиться новый самолет, только что вышедший с завода, а ведь украинские ВВС получат истребители возрастные, с хорошим «пробегом» и непонятным остаточным ресурсом двигателей. Так что преимущество в скорости у Су-35С должно быть еще более впечатляющим.

И в-пятых, российский истребитель обладает таким серьезным преимуществом, как наличие «крепкого тыла», чего нет у F-16. В случае даже небольшой поломки, не говоря уж о вышедшем из строя двигателе, американский истребитель надолго будет прикован к земле, потому что запчасти придется ждать долго. А вот техническая проблема Су-35С будет решена в кратчайшие сроки. Этим и отличается эксплуатация чужих «иномарок» от собственной авиатехники, которая имеет на порядок лучшую и эффективную сервисную поддержку, потому что не надо тащить запчасти из-за океана.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

Американцы не хотят опозориться

Разумеется, нельзя недооценивать F-16, который до сих пор остается серьезным противником. Особенно если управлять им будет хорошо обученный пилот. Другое дело, что в украинских ВВС если такие и есть, то в крайне небольшом количестве. И поэтому их будут беречь еще больше, чем американские истребители. Это означает, что F-16 будут использоваться весьма ограниченно и без особой нужны ими рисковать не станут.

Можно не сомневаться, что риски неприемлемы и для американцев, ведь F-16 — это один из тех видов оружия, который усиленно продвигает на экспорт корпорация Lockheed Martin. И если вдруг с Украины начнут приходить кадры горящих обломков F-16, то это нанесет по репутации американского истребителя серьезный удар. Американцы и так уже сели в лужу с «непобедимыми» танками M1 Abrams, применение ЗРК «Пэтриот» также оказалось не особо впечатляющим. Не хватает еще подорвать репутацию F-16, что может нанести ощутимый удар по позициям Lockheed Martin на мировом оружейном рынке.

Такого противника у F-16 еще не было

Кстати, именно американское давление сильно осложнило экспортные поставки Су-35С. В разное время приобрести российский истребитель хотели Египет, Индонезия и Малайзия. Но после того как с правительствами этих стран провели «воспитательную беседу» американцы, они отказались от покупки российской авиатехники. Так что на сегодняшний день Су-35С стоит на вооружении всего трех стран: России, Китая и Ирана. Несмотря на выдающиеся характеристики истребителя, экспортные перспективы у него туманные. Ряд стран были бы не прочь его приобрести, но от своих намерений они вынужденно отказываются, слыша резкие окрики «дяди Сэма», а то и прямые угрозы.

Фото: Air Force Staff Sgt. James Richardson F-16

Впрочем, этот самолет в первую очередь нужен российским ВКС. Судя по всему, в ближайшей перспективе ему придется работать не только по наземным целям, но и «денацифицировать» украинские F-16. И можно не сомневаться, что после встречи с российскими истребителями репутация «одного из лучших боевых самолетов» окажется сильно подмоченной. Почти сорок лет F-16 был чуть ли не иконой американской воздушной мощи. Но теперь ему придется встретиться не с арабскими летчиками на МиГ-21 и не с югославами на Миг-29, а с самым серьезным противником из всех, какие только возможны на сегодняшний день.

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