«ВСУ говорят, что это ад»: как бойцы «Каскада» бьются на Времевском выступе Бойцы ОБТФ «Каскад» рассказали, как остановили контрнаступление ВСУ

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Боец ОБТФ «Каскад» на мотоцикле, который позволяет перемещаться вдоль ЛБС бесшумно

Времевский выступ — одно из звеньев контрнаступления ВСУ, где украинская боевая техника и пехота образовала кулак, чтобы попытаться продавить российские позиции. Кулак разбился об оборону бойцов подразделения «Каскад», которые остановили атаку и начали ответное наступление. Что сейчас происходит на Времевском выступе, как сражаются бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) и почему на фронте перенимают опыт ЧВК «Вагнер» — в репортаже NEWS.ru.

«Мы сожгли столько техники НАТО, что они начали ездить на «Газелях»

Военный мотоцикл на полной скорости обгоняет тяжелые машины. За рулем — боец с автоматом за спиной. Впереди торчат «зубья дракона», табличка «Мины» и черные поля подсолнухов. Здесь, под населенным пунктом Урожайное, бойцы ОБТФ «Каскад» отбили наступление ВСУ, которые несколько месяцев концентрировали кулак своей боевой мощи.

«Мотоцикл нужен для мобильности, чтобы враг не успел засечь, — объясняет командир роты БПЛА с позывным Тоха. — На машине враг тебя либо дроном-камикадзе свалит, либо артой накроет, поэтому нужно уметь скрываться. Оператору БПЛА гнаться за одним мотоциклом смысла нет, лучше поджечь танк. Артиллерия постоянно долбит вслед. Сейчас от автомобилей в армии отходят, они вернутся в зимнюю кампанию».

Единственная дорога к Урожайному постоянно накрывается «кассетами» и дронами-камикадзе. Мы останавливаемся в лесопосадке, чтобы проверить обстановку. Впереди — огромный столб дыма, который образовался то ли от прилета авиационной бомбы ФАБ-500, то ли от попадания в склад боеприпасов. Огромный гриб дыма поднимается до облаков.

«Мы находимся в очень опасной зоне. Там идет бой, — комментирует командир. — Окопы массивно обрабатывает артиллерия, потом заходит техника, пехота. Сколько людей они (ВСУ. — NEWS.ru) потеряли, сколько техники! Из-за потерь ротировали уже четыре бригады. Мы научились сдерживать их наступление».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Военная техника в окрестностях Времевского выступа

«Я вижу „глазами“ дрона все, что происходит сверху, — как пытаются эвакуировать сгоревшую технику, а полностью разрушенную бросают, — продолжает Тоха. — В полях стоят и танки, и бронированные джипы. Мы сожгли столько натовской техники, что они уже начали ездить на „Газелях“. И все равно мы их добиваем „камикадзами“. Там мало кто остается в живых. В основном „двухсотые“ и „трехсотые“. Динамика последних двух недель — они уже не высовываются, а мы насыпаем».

Сейчас на Времевском выступе началось ответное российское контрнаступление. Четыре опорных пункта под Урожайным, которые ВСУ с огромными усилиями брали месяцы, были отбиты. По словам командира, в первые дни они перехватывали в радиопереговорах японскую, американскую и украинскую речь.

«Не знаю, как они выживают. Роботы какие-то, — бросает Тоха, поглядывая в сторону Урожайного, где поднимается столб дыма. — Они называют это Адским местом».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Бойцы ОБТФ «Каскад» отражали атаки ВСУ в самые горячие фазы контрнаступления

«Либо он тебя, либо ты его»

ОБТФ «Каскад» — это боевое подразделение МВД ДНР. В нем служат оперативники, сотрудники внутренних дел, добровольцы и студенты, окончившие академию МВД ДНР им. Ф. Э. Дзержинского. Но недавно к ним прикрепили бывших заключенных, подписавших контракт с ведомством. В итоге вчерашние полицейские сражаются плечом к плечу с теми, кого они когда-то ловили. Такова жизнь.

Подразделение успешно участвует и в боях под Угледаром, то есть ОБТФ «Каскад» работает на двух самых напряженных участках фронта. Здесь, на Времевском выступе, им помогает 37-я гвардейская бригада из Бурятии.

Под Урожайным ВСУ применили новую тактику наступления. Обрезали минные поля по диагонали, а не по обочине, как от них ожидали, и так отрезали сектор за сектором. В первые месяцы боев им удалось занять четыре села — Нескучное, Урожайное, Старомайорское, Макаровка. По словам бойцов, при этом ВСУ потеряли минимум несколько тысяч человек, так как ротировали с передовой уже четыре войсковые бригады.

«Тактика оказалась эффективной, потому что оператор БПЛА не может привязать координаты к середине поля, артиллерии нужны точные обозначения, — объясняет боец подразделения. — Некоторые машины подрывались, но их инженерная бригада тоже подготовилась к наступлению. Теперь работают как „вагнеры“ — выходят малыми штурмовыми группами, по пять-шесть человек. Их наступление сдулось».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Боец ОБТФ «Каскад» Щегол

Боец ОБТФ «Каскад» с позывным Щегол родился в Донбассе, в 2014 году служил в 1-й Славянской бригаде, потом была мирная жизнь, затем — служба в 9-м полку морской пехоты ДНР. Ветераном себя не считает, говорит, что просто защищает родину. Среди прочего рассказал примечательную историю, когда украинцы по ошибке заехали на их позицию.

— Хохлы тупанули, заехали на двух «Казаках» (украинская бронированная машина. — NEWS.ru), поняли, что приехали не туда, переоделись и попрятали форму. Просчитались, им это не помогло, Богу душу отдали. Их же оружием потом и отбивали наступление — 40-мм АГС, пулемет.

— Что было тяжелее всего?

— Бой принимать. Через страх, через риск все проходишь. Не предугадаешь — либо он тебя, либо ты его. Было ли страшно? Постоянно страшно, бой есть бой. Больше сказать нечего.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Возвращение бойцов с боевого задания под Урожайным

«Вызвали „Град“ на себя»

Мы приезжаем в расположение ОБТФ «Каскад», где отдыхают бойцы, только что вернувшиеся с передовой. Они показывают трофейные украинские карты, которые были перехвачены при переговорах. На них отмечены позиции ВСУ. Совсем молодой парень с позывным Лев рассказывает, как они отбивали наступления волна за волной.

«На шестерых осталась одна баклажка воды. Окопы накрывали „газом“, и баклажка ушла на то, чтобы протереть глаза, — рассказывает боец с позывным Лев. — Бой продолжался с четырех утра до девяти вечера, безостановочно. Болели легкие, глаза. Нас попытались обойти. „Солнцепеки“ работали впритык, нас тоже засыпало. Противник был в двадцати метрах».

Бойцы держали окоп под Кременчиком, это село дает тактическое преимущество на Времевском выступе, считается важным опорным пунктом. До этого слезоточивый газ, бывало, сбрасывали в окопы с дронов, поэтому на некоторых точках лежали противогазы.

«В тот момент нашу восточную позицию прорвали и начали обходить сбоку. Было принято решение крепиться. Мы дали наши координаты и вызвали „Град“ на себя. Наш окоп и их разнесло», — вспоминают бойцы.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Дорога в направление позиций, которые обстреливаются кассетными боеприпасами

За тот день они несколько раз прощались с жизнью. Крайний снаряд 152-мм мины попал прямо в бревнышко укрытия, но не разорвался. Лев вместе с другом, который впоследствии погиб, посмотрели друг на друга, перекрестились и закурили. «Класс, опять повезло», — осталось в голове.

Одним из выстрелов украинский танк попал в окоп и воспламенил боеприпасы, хранящиеся в ящике. Бойцы схватили горящие снаряды, начали выкидывать их голыми руками за окоп. Через несколько минут термобарические боеприпасы взлетели в воздух. К вечеру у них почти кончился боекомплект, осталась пара рожков на автомат и гранаты — на самый крайний случай. Вечером командование дало приказ отходить. Отход прикрывала артиллерия.

«Успеваем выстрелить 50 мин за две минуты»

Седой — замкомвзвода минометной батареи. За долгие девять лет службы он перевидал много журналистов и теперь смотрит в камеру спокойно и с вежливой иронией. На нем простая футболка и камуфляжные штаны. За кажущейся простотой не угадаешь, что у него несколько военных наград: «За боевые заслуги», «За освобождение Мариуполя», Георгиевский крест, о котором он с ходу даже не может вспомнить, два ранения и не пересчитать сколько контузий.

«Попадаем точно в цель, — говорит Седой. — Кто наша цель? Люди. Но они не люди, потому что убивали мирных людей. Работаем по окопам, по технике. Дистанция как у каждого миномета — семь километров. Успеваем выстрелить 50 мин за две минуты. Второй выстрел всегда ложится точно в цель».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Седой, замкомвзвода минометной батареи, воюет в Донбассе с 2014 года

Седой вспоминает все цели, которые поразил с 2014 года: укрепы, казармы, окопы. Все и не вспомнишь. В 2016 году получил осколочное ранение, месяц назад во время выезда подорвался с товарищами на мине, чудом выжил.

«Выпущено уже много-много тонн снарядов. Много-много тонн. Я никогда их не считал», — отвлеченно поясняет он.

Недавно ракетами HIMARS ВСУ поразили вышку связи, поэтому прилегающие к Урожайному поселки остаются без связи. По деревне рядом с линией боевого соприкосновения ездят местные жители на велосипедах, давясь дорожной пылью, которую поднимают танки. В этот момент мимо проезжает «Солнцепек» — бойцы провожают страшное оружие спокойным взглядом. Через пару суток они вернутся на передовые позиции под Времевским выступом, где каждый метр продвижения стоит чьей-то крови.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Военная техника в окрестностях Урожайного

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