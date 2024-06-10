В прошлом году на форуме «Армия-2023» Министерство обороны РФ и корпорация «Ростех» подписали соглашение о поставке в войска гаубиц 2С43 «Мальва», которые недавно были замечены в зоне проведения СВО. Это означает, что началась полноценная войсковая эксплуатация первой в истории России гаубицы на колесном шасси.
Сначала был опыт с чешскими машинами
Несмотря на то что на вооружении как советской, так и российской армии всегда находились гаубицы на гусеничном шасси, опыт эксплуатации колесных гаубиц у наших военных имелся. В середине восьмидесятых годов одна из расквартированных в Чехословакии артиллерийских бригад получила чехословацкие гаубицы vz.77 Dana. Сделано это было главным образом для поддержки союзной тогда Чехословакии и для сокращения логистических издержек.
Вместо того чтобы везти в ЧССР десятки гаубиц и тонны запчастей из Советского Союза, было принято решение вооружить наших артиллеристов гаубицами чехословацкого производства. Но тот случай так и остался единственным, когда советскую артиллерийскую бригаду вооружили «иномарками».
Что касается испытаний vz.77 Dana в СССР, то никаких преимуществ перед советскими гаубицами у нее выявлено не было и интереса для Советской армии она не представляла. Справедливости ради стоит сказать, что советские специалисты отметили несомненные плюсы «Даны», впрочем, свойственные всем гаубицам на колесном шасси.
Плюсы и минусы колесного шасси
Из-за отсутствия башни колесные гаубицы легче, дешевле и проще в изготовлении. Также они имеют лучшую мобильность и дальность хода по сравнению с гусеничными гаубицами, больший ресурс ходовой части, и относительно невысокую стоимость эксплуатации. Многие гаубицы имеют в своей основе шасси обычных грузовиков 6х6, соответственно, при желании починить их можно с использованием запчастей от гражданских машин. А вот гаубицам на гусеничном шасси потребуется специальная ремонтная бригада или вообще отправка в тыл.
Единственное, в чем колесные гаубицы безоговорочно уступают гусеничным, так это в проходимости и бронезащите. Хотя последнее обстоятельство в реалиях СВО вряд ли на что-то повлияет, ведь попадание FPV-дрона, не говоря уж о снаряде, одинаково не переживут ни колесная, ни гусеничная гаубица.
Хотя в случае с дронами преимуществом гусеничных гаубиц является более легкая установка на них антидронового обвеса, а вот установить обвес на колесные гаубицы в силу их конструктивных особенностей достаточно проблематично. Поэтому практически на всех кадрах поражения колесных гаубиц дронами видно, что они либо ничем не защищены, либо их защита совершенно неудовлетворительная.
«Мальва» может получить оружие от «Коалиции-СВ»
Гаубица 2С43 «Мальва» весит 32 тонны, базируется на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колесной формулой 8х8, оснащается дизельным двигателем мощностью 470 л. с., на шоссе может разгоняться до 80 км/ч и имеет запас хода 800 километров. 152-мм орудие 2А64 точно такое же, как у гусеничной САУ «Мста-С», и имеет аналогичные с ним характеристики.
Не исключено, что в перспективе «Мальва» получит более современное и совершенное орудие от САУ «Коалиция-СВ», что сделает ее одной из лучших или даже лучшей колесной гаубицей в мире. И хотя пока официального подтверждения этой информации нет, но этот шаг вполне логичный и предсказуемый, ведь одной из задач САУ «Мальва» является контрбатарейная борьба. Следовательно, чем большую дальность стрельбы будет она иметь, тем более эффективно она сможет бороться со 155-мм артсистемами НАТО. И орудие 2А88 от САУ «Коалиция-СВ» подойдет для этих целей как нельзя лучше.
Как бы ни хороша была 2А64 «Мста-С», но не стоит забывать, что это разработка восьмидесятых годов, а за прошедшие десятилетия во многих странах НАТО разработаны орудия, превосходящие ее по дальности стрельбы. Да и боеприпасы к этим артсистемам постоянно совершенствуются, поэтому, чтобы эффективно с ними бороться, дальности в 25–30 километров уже недостаточно. К тому же и наши бывшие западные «партнеры» не сидят сложа руки.
Как бы то ни было, первая отечественная гаубица на колесном шасси — 2С43 «Мальва» — приступила к боевой работе и наверняка впишет новую страницу в историю русской артиллерии.
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