Новая САУ «Мальва»: в чем плюсы новой техники для контрбатарейной борьбы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка «Мальва»

В прошлом году на форуме «Армия-2023» Министерство обороны РФ и корпорация «Ростех» подписали соглашение о поставке в войска гаубиц 2С43 «Мальва», которые недавно были замечены в зоне проведения СВО. Это означает, что началась полноценная войсковая эксплуатация первой в истории России гаубицы на колесном шасси.

Сначала был опыт с чешскими машинами

Несмотря на то что на вооружении как советской, так и российской армии всегда находились гаубицы на гусеничном шасси, опыт эксплуатации колесных гаубиц у наших военных имелся. В середине восьмидесятых годов одна из расквартированных в Чехословакии артиллерийских бригад получила чехословацкие гаубицы vz.77 Dana. Сделано это было главным образом для поддержки союзной тогда Чехословакии и для сокращения логистических издержек.

Вместо того чтобы везти в ЧССР десятки гаубиц и тонны запчастей из Советского Союза, было принято решение вооружить наших артиллеристов гаубицами чехословацкого производства. Но тот случай так и остался единственным, когда советскую артиллерийскую бригаду вооружили «иномарками».

Что касается испытаний vz.77 Dana в СССР, то никаких преимуществ перед советскими гаубицами у нее выявлено не было и интереса для Советской армии она не представляла. Справедливости ради стоит сказать, что советские специалисты отметили несомненные плюсы «Даны», впрочем, свойственные всем гаубицам на колесном шасси.

Фото: Adam Hauner/CC-BY-SA-4.0/wikimedia.org vz.77 Dana

Плюсы и минусы колесного шасси

Из-за отсутствия башни колесные гаубицы легче, дешевле и проще в изготовлении. Также они имеют лучшую мобильность и дальность хода по сравнению с гусеничными гаубицами, больший ресурс ходовой части, и относительно невысокую стоимость эксплуатации. Многие гаубицы имеют в своей основе шасси обычных грузовиков 6х6, соответственно, при желании починить их можно с использованием запчастей от гражданских машин. А вот гаубицам на гусеничном шасси потребуется специальная ремонтная бригада или вообще отправка в тыл.

Единственное, в чем колесные гаубицы безоговорочно уступают гусеничным, так это в проходимости и бронезащите. Хотя последнее обстоятельство в реалиях СВО вряд ли на что-то повлияет, ведь попадание FPV-дрона, не говоря уж о снаряде, одинаково не переживут ни колесная, ни гусеничная гаубица.

Хотя в случае с дронами преимуществом гусеничных гаубиц является более легкая установка на них антидронового обвеса, а вот установить обвес на колесные гаубицы в силу их конструктивных особенностей достаточно проблематично. Поэтому практически на всех кадрах поражения колесных гаубиц дронами видно, что они либо ничем не защищены, либо их защита совершенно неудовлетворительная.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ заряжают самоходную артиллерийскую установку «Мальва»

«Мальва» может получить оружие от «Коалиции-СВ»

Гаубица 2С43 «Мальва» весит 32 тонны, базируется на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колесной формулой 8х8, оснащается дизельным двигателем мощностью 470 л. с., на шоссе может разгоняться до 80 км/ч и имеет запас хода 800 километров. 152-мм орудие 2А64 точно такое же, как у гусеничной САУ «Мста-С», и имеет аналогичные с ним характеристики.

Не исключено, что в перспективе «Мальва» получит более современное и совершенное орудие от САУ «Коалиция-СВ», что сделает ее одной из лучших или даже лучшей колесной гаубицей в мире. И хотя пока официального подтверждения этой информации нет, но этот шаг вполне логичный и предсказуемый, ведь одной из задач САУ «Мальва» является контрбатарейная борьба. Следовательно, чем большую дальность стрельбы будет она иметь, тем более эффективно она сможет бороться со 155-мм артсистемами НАТО. И орудие 2А88 от САУ «Коалиция-СВ» подойдет для этих целей как нельзя лучше.

Как бы ни хороша была 2А64 «Мста-С», но не стоит забывать, что это разработка восьмидесятых годов, а за прошедшие десятилетия во многих странах НАТО разработаны орудия, превосходящие ее по дальности стрельбы. Да и боеприпасы к этим артсистемам постоянно совершенствуются, поэтому, чтобы эффективно с ними бороться, дальности в 25–30 километров уже недостаточно. К тому же и наши бывшие западные «партнеры» не сидят сложа руки.

Как бы то ни было, первая отечественная гаубица на колесном шасси — 2С43 «Мальва» — приступила к боевой работе и наверняка впишет новую страницу в историю русской артиллерии.

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