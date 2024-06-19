Новый танк Leopard: чем опасна эта машина, в чем ее слабости

Фото: IMAGO/Chris Emil Janßen/imago-images.de/TASS

Танк Leopard на международной выставке наземной и воздушной безопасности Eurosatory 2024 в Париже

На открывшейся в Париже оружейной выставке Eurosatory 2024 франко-германский холдинг KNDS представил «промежуточную» версию танка Leopard 2 A-RC 3.0. По мнению разработчиков, он может заменить существующие основные боевые танки перед тем, как на вооружение будут приняты боевые машины нового поколения.

По методу «Арматы»

В основе Leopard 2 A-RC 3.0 лежит основной боевой танк Leopard 2. И если двигатель и ходовая часть у него не изменились, то все остальное подверглось серьезной переделке. Раньше в корпусе танка располагался всего один механик-водитель, а остальные три члена экипажа находились в башне. Теперь в корпусе располагается весь экипаж, сократившийся до трех человек: водитель, командир и наводчик, а башня сделана необитаемой.

То есть разработчики применили те же решения, что и их российские коллеги при создании танка Т-14 «Армата». Правда, ряд особенностей отличают франко-немецкий танк от российского. Так, европейцы отказались от пулемета 12,7 мм и вооружили свой танк автоматической пушкой 30 мм, в боекомплект которой будут входить снаряды с программируемым подрывом. Это позволит не только бороться с находящейся за укрытиями пехотой, но и с дронами.

Для борьбы с последними танк оборудован дрон-детекторами — при получении сигнала об их обнаружении наводчик, он же оператор вооружения, сможет задействовать автоматическую пушку, хотя не исключен вариант автоматической стрельбы.

Танк стал меньше и легче

Необитаемая башня стала значительно меньше прежней башни Leopard 2, что позволило уменьшить высоту машины, снизить массу и сократить площадь уязвимой зоны на 30%. Одним из главных плюсов нового танка является возможность установки в него как штатной пушки Rheinmetall Rh-120, так и перспективных орудий калибра 130 и 140 мм. Со всеми ними может работать специально разработанный автомат заряжания, благодаря которому скорострельность составляет 3 выстрела за 10 секунд.

Для защиты от ПТУР и противотанковых гранат танк снабдили израильским комплексом активной защиты Trophy, кроме того, из арсенала израильской оборонки позаимствовали противотанковые ракеты семейства Spike. С их помощью Leopard 2 A-RC 3.0 будет бороться с вражеской бронетехникой, правда, пока не уточняется, какой именно ракетой семейства Spike будет оснащаться танк.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janßen/imago-images.de/TASS Танк Leopard на международной выставке наземной и воздушной безопасности Eurosatory 2024 в Париже

Благодаря новой башне массу танка удалось снизить до 60 тонн, 1500-сильный двигатель остался прежним, максимальная скорость на шоссе составляет 65 км/ч, запас хода — 460 километров.

СВО учит не всех

Разработчики утверждают, что новый танк создавался с учетом опыта проведения СВО, но сразу же обращает на себя внимание совершенно неудовлетворительная защита от дронов. Танк абсолютно не защищен с верхней полусферы, нет защиты и кормовой части. А ведь именно туда чаще всего прилетают кумулятивные «птички».

Теоретически с дронами должна бороться КАЗ Trophy, но дело в том, что, в отличие от ПТУР и гранатометных выстрелов, FPV-дроны могут двигаться не только разнонаправлено, но и менять скорость вплоть до полной остановки, поэтому электронные «мозги» комплекса активной защиты банально не смогут просчитать траекторию полета дрона и выстрел контрбоеприпаса рискует улететь в «молоко».

Вряд ли высокую эффективность покажет и 30-мм пушка, особенно если дроны будут атаковать из мертвых зон, например сверху. К тому же не стоит забывать, что широкое распространение получили дроны-бомбардировщики, которые могут засыпать танк кумулятивными боеприпасами, находясь прямо над ним.

Однако по непонятной причине разработчики проигнорировали все виды противодроновых обвесов, без которых на поле боя танку выжить будет непросто. Ничего не говорится и про систему радиоэлектронной борьбы, которая должна стать непременным атрибутом всех без исключения танков и других машин, находящихся близ линии боевого соприкосновения.

Вот и получается, что как выставочный образец Leopard 2 A-RC 3.0 выглядит эффектно, да и характеристики его достойны уважения. Но танки создаются не для выставок и парадов, а для тяжелой боевой работы в экстремальных условиях.

Поэтому не исключено, что, появись Leopard 2 A-RC 3.0 в зоне СВО в его нынешнем виде, его боевая ценность окажется в разы ниже какого-нибудь пожилого Т-80. Который пусть и не будет выглядеть так эффектно (и сверхсовременной электроники у него нет), однако за счет антидронового обвеса и РЭБ он не только выполнит боевую задачу, но и сам выживет на поле боя и экипаж защитит.

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