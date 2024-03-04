Военный эксперт рассказал об уникальных способностях танка Т-14 «Армата» Военэксперт Клинцевич: танк Т-14 «Армата» может быть беспилотным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата» во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве

Танком Т-14 «Армата» можно управлять в беспилотном режиме, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он уточнил, что эта машина обеспечена мощной информационной системой.

Танк «Армата», или, правильнее сказать, платформа, на которой можно изготавливать различные виды вооружений, например «Армату», «Бумеранг» и «Курганец-25», — это тяжелая техника в понимании того, как мы планировали видеть войну будущего. У танка Т-14 очень мощное оружие и информационные системы. Он становится хабом, который распределяет информацию. Также из преимуществ — танк «Армата» может быть беспилотным, — говорит эксперт.

При этом, по словам Клинцевича, конструктивные элементы будут требовать серьезных изменений. По его словам, СВО показала, что использование БПЛА полностью изменило парадигму боевых действий.

Это особенно касается создания очень дорогой техники, такой как «Армата», которую могут уничтожить дешевые дроны. Защиты от них нет никакой из-за огромного количества дронов, — заявил Клинцевич.

Ранее генерал Владимир Болдырев заявил, что танки «Армата» на данный момент не нужны в зоне специальной военной операции на Украине и их дорого производить. Военный эксперт отметил, что это техника будущего, но сейчас в ее использовании нет необходимости.