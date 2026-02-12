Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:50

Власти России анонсировали «революцию» в бронировании отелей

Депутат Кривоносов анонсировал изменения в правилах бронирования гостиниц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта 2026 года вступят в силу существенные изменения в порядке бронирования гостиничных услуг, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму Сергей Кривоносов. Новые правила обязывают все официально классифицированные объекты размещения полностью возвращать предоплату, если клиент аннулирует бронь до дня своего заезда. Под действие этих требований подпадают гостиницы, кемпинги, базы отдыха и прочие подобные объекты.

С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан <…> Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов, — указал парламентарий.

Кроме того, в договоре бронирования теперь необходимо будет четко прописывать целый ряд параметров. В их число входят точная площадь номера, детальные условия возможной отмены брони, исчерпывающий перечень предоставляемых услуг, а также стоимость каждой из них. По словам Кривоносова, данная мера позволит существенно сократить вероятность возникновения скрытых комиссий и непредвиденных расходов для туристов.

Еще одним важным нововведением станет запрет для электронных агрегаторов на бронирование объектов, не прошедших обязательную классификацию. Как пояснил парламентарий, это решение значительно упростит государственный контроль в сфере туризма, сведет к минимуму количество спорных ситуаций между потребителями и исполнителями, а также положит конец практике ведения нелегального гостиничного бизнеса.

Ранее сообщалось, что с 28 марта граждане РФ получат возможность заселяться в гостиницы без предъявления бумажного паспорта. Подтвердить свою личность можно будет с помощью специального QR-кода. Данная мера продолжает политику государства по внедрению цифрового идентификатора в повседневную жизнь.

