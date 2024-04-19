Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В России идут активные работы по созданию совершенно нового самолета, который получит название «Ладога». NEWS.ru попросил высказать свое мнение о «Ладоге» и его возможностях эксперта по авиационной отрасли и главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Самолет на 44 пассажира

— Самолет под названием «Ладога» имеет еще и другое название — ТВРС-44, что расшифровывается как «турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира». И тут все понятно из расшифровки — это двухдвигательный турбовинтовой самолет, который создается для региональных перевозок с вместимостью 44 пассажира в базовой версии.

Разработкой самолета занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который расположен в Екатеринбурге. Но в этом проекте участвуют и другие предприятия в различных частях страны: в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и так далее.

Сейчас разработка самолета перешла уже от цифровой стадии к воплощению в металле. Фюзеляж машины собран, то есть идет его компоновка. После завершения сборки первого экземпляра, соответственно, и установки туда двигателей, которые также отдельно разрабатываются, начнется программа летных испытаний.

Есть первые заказы

— В свое время у нас был такой региональный самолет, как Ан-24. Но сейчас Ан-24, которые у нас летают, может быть, по 40 лет, — они уже доживают свой век (а вообще, первый полет Ан-24 состоялся еще в 1959 году).

А ведь нашим регионам крайне нужен такой самолет. Небольшой, относительно недорогой, способный садиться на аэродромы невысоких категорий, в том числе и на грунтовые. Кстати, Ан-24 был одним из наиболее распространенных самолетов в советское время.

Уже сейчас некоторые авиакомпании делают предварительные заказы на «Ладогу»! Причем «Ладога» может не только перевозить пассажиров. Можно делать на ее базе и машины для перевозки грузов — самолет способен летать на расстояние около 2 тыс. км. То есть это такая универсальная рабочая лошадка для межрегиональных полетов, условно говоря, из одного областного центра в другой.

Фото: Марк Агнор/РИА Новости Ан-24

«Байкал», «Освей», «Ладога» и Ил-114-300

— Напомню, что в советское время наша региональная авиация имела следующие основные классы. Был самый маленький самолет Ан-2, или «кукурузник», на девять посадочных кресел. Далее шел чешский самолет L-410 на 19 мест. Потом Ан-24, который перевозил около 50 пассажиров. И верхнее звено у нас закрывал самолет Ту-134 — он был уже реактивным, но использовался и для региональных перевозок.

Сейчас на замену Ан-2 создается самолет «Байкал». Заменить чешский L-410 должен новый самолет «Освей», который будет разрабатываться совместно с Белоруссией. Но пока этот проект находится на самом начальном этапе, только идет согласование, и даже не приступили к разработке. Дальше последуют «Ладога», которая сменит Ан-24. И верхнее звено, то есть самый большой региональный самолет, будет турбовинтовой Ил-114-300. Он будет крупнее Ан-24.

Главное — двигатель

— Рассчитывать, что «Ладога» уже завтра начнет перевозить пассажиров, не стоит. Пока идет разработка самолета, еще будут доработки и модернизации. И это нормально, так происходит всегда. Обычно на это уходит года два-три. Вот, собственно, поэтому я и предполагаю, что где-то в 2026 или 2027 году мы увидим первые «Ладоги». А может, и позже.

Но то, что «Ладога» будет, — это понятно. Самолет уже практически существует в металле. Все будет зависеть от того, как быстро смогут разработать и установить на него необходимые системы. И в первую очередь двигатели. От первого полета уже можно будет предполагать сроки. Основной вопрос сейчас — это двигатели. Двигатель всегда сложнее создать, чем сам самолет.

Почему «Ладога»? Обратите внимание, что сейчас все региональные самолеты у нас называются в честь крупнейших озер: «Ладога», «Байкал», «Освей». Последний самолет назовут в честь Освейского озера в Белоруссии. Эти имена нам знакомы, это звучные имена, которые приятны на слух. Официально самолет ведь будет называться ТВРС-44, но не специалистам запомнить это сложно. Поэтому и придумали такое имя, как «Ладога».

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