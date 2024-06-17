Какими будут танки через 10 лет: броня и мощная пушка станут не нужны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Танк будущего в представлении ИИ

Китайские военные после изучения опыта СВО высказали свое мнение относительно дальнейшего развития танков и поделились им с китайскими изданиями. Главный вывод — время танков не прошло, но в будущем бронированные машины будут заметно отличаться от существующих ныне боевых танков.

Не броня, а защита от дронов

Из-за массированного использования FPV-дронов все существующие танки признаны китайцами безоговорочно устаревшими и не способными в полной мере выполнять свои функции. Насколько хорошо ни был бы защищен танк, операторы дронов всегда найдут уязвимое место. Тем более что для выведения танка из строя противоборствующие стороны готовы использовать неограниченное количество дронов, невзирая на их расход.

Со времен Второй мировой войны одним из самых эффективных противотанковых средств на поле боя был сам танк. Вот почему все послевоенные танки имели длинноствольную пушку, толстую лобовую броню и развитую систему управления огнем. Теперь танк чаще всего выступает не как противотанковое средство, а как самоходное орудие, ведущее огонь с закрытых позиций и редко появляющееся на линии боевого соприкосновения.

По мнению китайских военных, будущие танки не будут иметь толстой брони и мощной пушки, соответственно, будут значительно легче и дешевле нынешних основных боевых танков. Судя по всему, такой же подход разделяют и американцы: в западной прессе появились сообщения о том, что преемник американского основного танка М1 Abrams, разработку которого ведет компания General Dynamics, будет легче предшественника, получит новую пушку и автомат заряжания. Не исключено, что танки будущего получат необитаемую башню, а экипаж может сократиться до двух человек.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Новый М1 Abrams в представлении ИИ

Само собой, серьезное внимание будет уделяться защите от дронов. Грядущие танки должны получить комплекс активной защиты, позволяющий сбивать как противотанковые ракеты и гранаты РПГ, так и дроны. Кроме того, танки должны стать информационно-управляющими центрами поддержки пехоты, что подразумевает возможность транспортировки, запуска и управления собственных дронов, как разведывательных, так и ударных.

В обязательном порядке на танке должна присутствовать эффективная система радиоэлектронной борьбы, создающая защитный «зонтик» не только над самим танком, но и над сопровождаемым им пехотным подразделением.

Дуэлей больше нет

Все это означает следующее: в перспективе должен появиться не тяжелый, как нынешние основные боевые танки, а средний танк, масса которого вряд ли будет превышать 35–40 тонн. Для сравнения, американский танк Abrams M1A2 SEP.v3 весит 66,8 т, немецкий Leopard 2A7V — 67,5 т, английский Challenger 2 TES — 75 т, а израильский Merkava Mk.4 — 70 т.

Все эти танки создавались для противостояния с советскими танками, поэтому имели очень серьезную броневую защиту, что негативно сказывалось на их массе и маневренности. Но так как танковые дуэли теперь сошли на нет, то надобность в толстой броне и длинноствольной пушке отпала — гораздо большую опасность для танков теперь представляют дроны. Именно недорогие беспилотники привели к серьезному пересмотру роли танков в современных конфликтах, а значит, и к революционным изменениям в танкостроении.

Впрочем, мнение китайских военных могут не разделять в других странах, например в Израиле. Но ближневосточный театр боевых действий всегда имел свою специфику, так что вряд ли израильтяне откажутся от своих Merkava. Что касается европейского театра, для сражений на котором и разрабатывалось подавляющее большинство современных танков, то тут коррективы будут внесены весьма значительные. Поэтому не исключено, что в недалеком будущем на смену «Абрамсам», «Леопардам», «Челленджерам» и Т-90 придут другие машины.

Но в любом случае танки не уйдут на пенсию и не вымрут как динозавры. Чего не скажешь про другие бронированные машины, эффективность которых в условиях засилья FPV-дронов падает с каждым днем.

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