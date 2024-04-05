СВО подарила танку Т-80 вторую жизнь: в чем прелесть этой машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-80

В сентябре прошлого года стало известно, что по указанию Министерства обороны РФ на предприятиях Уралвагонзавода начнется производство танков Т-80. Фактически с нуля. Зачем российской армии понадобился танк, выпуск которого начался в далеком 1976 году?

В чем плюсы Т-80

Ответ на этот вопрос простой — танк понадобился российской армии по той же самой причине, что и советской. Т-80 был востребован благодаря своим характеристикам, которые выгодно отличали его от других танков, поступавших на вооружение в 60–70-е годы прошлого века (харьковский Т-64 и нижнетагильский Т-72). Именно благодаря главной проблеме «харьковчанина» в виде капризного дизельного двигателя и появился на свет Т-80, который было решено оснастить газотурбинной силовой установкой.

Производство Т-80 освоили в Ленинграде, и очень быстро выяснились его плюсы: практически мгновенный, в отличие от дизеля, запуск силовой установки при минусовых температурах, меньшая шумность двигателя, мощность в 1000 л. с. (позволяла танку разгоняться на шоссе до 80 км/ч). Также Т-80 имел большую скорость заднего хода, чем его дизельные родственники. То есть Т-80 обладал очень хорошей маневренностью, что позволяло ему тратить меньше времени как для выхода на огневую позицию, так и на ее оставление.

Минусы танка Т-80

Правда, был у Т-80 и один существенный минус. Если в восьмидесятые годы дизельный двигатель Т-72 (В-46) обходился бюджету в 9600 рублей, то силовая установка Т-80 (ГТД-1000Т) стоила фантастические 104 000 рублей. К тому же она имела меньший ресурс, чем дизель, и требовала более квалифицированного обслуживания. Был и еще ряд недостатков, таких как высокая тепловая отдача газовой турбины, что делало нежелательным эксплуатацию Т-80 в регионах с жарким климатом, большой расход топлива и тщательная фильтрация поступающего в двигатель воздуха.

Если СССР мог позволить себе производство не только дорогого Т-80, но и еще двух типов танков (Т-64 и Т-72), то в постсоветской РФ было принято решение производство Т-80 свернуть и сделать ставку на Т-72 и его глубокую модернизацию (Т-90). Несколько тысяч Т-80 отправились на базы хранения и перед началом СВО, в российской армии «в строю» оставалось чуть более трехсот Т-80БВМ, находящихся на Севере и Дальнем Востоке. Однако многим из них вскоре пришлось принять участие в СВО, где они продемонстрировали свои плюсы и вызвали положительные отзывы тех, кто на них воевал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Т-80

Кто-то называет его Т-100

Вот почему было принято, казалось бы, неоднозначное решение — вернуть Т-80 на сборочную линию. Многие танковые эксперты сочли такое решение нелогичным, предлагая увеличивать выпуск Т-90М. А кто-то и вовсе посчитал, что те средства, которые будут затрачены на реанимацию Т-80, лучше пустить на доводку танка Т-14 «Армата».

Все эти доводы вполне резонны. Но дело в том, что ни один из этих танков не будет обладать теми характеристиками, что есть у Т-80. А для качественного выполнения боевой работы желательно располагать несколькими «инструментами», чем одним. Поэтому Т-80 не займет место Т-90М и уж тем более очень дорогого Т-14, а дополнит их.

Что же собирается выпускать Уралвагонзавод? Судя по всему, это будет танк, который некоторые зарубежные издания уже успели окрестить Т-100. Однако пока рано говорить о Т-100.

Скорее всего, полноценного возобновления производства не будет. А вместо этого с баз хранения будут изыматься старые Т-80, после чего машины пройдут капитальный ремонт параллельно с модернизацией. То есть весь тот комплекс мер, который повысит боевые возможности и защищенность танка.

Так, «восьмидесятка» получит заводской защитный обвес, который нужен с учетом опыта СВО: верхний козырек, новую динамическую защиту башни и бортов, решетчатые противокумулятивные экраны и антидроновые сетки. То есть танк постараются максимально обезопасить от дронов, которые стали на сегодняшний день едва ли не самой большой угрозой для всей бронетехники. С этой же целью на него должны штатно устанавливать систему радиоэлектронной борьбы «Волнорез». Скорее всего, модернизации подвергнется прицельная система и другая электроника.

Разумеется, Министерство обороны не спешит делиться всей информацией о том, чем будет оснащаться возрожденный Т-80, — секретность никто не отменял. Но даже по той информации, что доступна в открытых источниках, видно, что боевой потенциал танка значительно вырастет. Настолько значительно, что Т-80 1976 года выпуска и Т-80БВМ 2023 года — это будут фактически разные машины.

Несмотря на то что в 2024 году Т-80 исполнится 48 лет, он по-прежнему остается грозной боевой машиной, способной решать широкий круг задач. И что особенно важно, его модернизационный задел далеко не исчерпан. А это означает, что газотурбинный ветеран будет оставаться на вооружении российской армии еще долгое время.

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