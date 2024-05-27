Зачем нам на СВО самолеты-штурмовики: будет ли замена Су-25?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

После двух лет СВО военные аналитики всех стран сделают определенные выводы, относительно разных видов оружия. И можно не сомневаться, что кардинально будет пересмотрена роль штурмовой авиации.

Су-25 против А-10

В настоящее время из всех немногочисленных штурмовиков в боевых действиях принимает участие только советско-российский Су-25. А вот его американский оппонент А-10 Thunderbolt II уже долгие годы напоминает пресловутый «чемодан без ручки»: ВВС США никак не могут с ним расстаться, при этом признавая, что для современных конфликтов этот самолет устарел и станет лишь летающей мишенью над полем боя. В течении нескольких лет американцы раздумывали над тем, как поведет себя истребитель-бомбардировщик F-35 в роли штурмовика. Но дело в том, что стоимость летного часа А-10 в два раза меньше, чем у F-35, к тому же при всей универсальности F-35 не может рассматриваться как полноценная замена узкоспециализированного самолета-штурмовика. Вот почему американцы уже больше десяти лет не знают, что им делать с А-10: снимать с вооружения жалко, но и как применять его в современных условиях, они не знают.

Полтора года назад выход вроде был найден, после того как поступило предложение отдать некоторое количество А-10 Украине. Однако это предложение понимания не нашло. Американцы резонно опасались, что их штурмовики станут легкой целью как для российской ПВО, так и для истребителей ВКС России. Одно дело использовать А-10 в Ираке или Афганистане и совсем другое — бросать их в бой против хорошо оснащенной армии с истребительной авиацией и многочисленными средствами ПВО. Поэтому украинским «партнерам» дали от ворот поворот.

Стоит сказать, что и применение штурмовика Су-25 на Украине сильно отличается от того, что было в ходе афганской войны, контртеррористической операции на Северном Кавказе и в пятидневной войне против Грузии. Если тогда штурмовики наносили удары с относительно больших высот, то теперь «Грачи» вынуждены прижиматься к земле и наносят удары неуправляемыми ракетами с кабрирования (так называется полет с набором высоты и задранным выше горизонта носом). То есть Су-25 используются как летающий вариант системы залпового огня.

Фото: МО РФ Су-25

Прощание со штурмовиками?

Все это стало следствием действия ПВО, которая не позволяет штурмовикам поднять голову и заметно сказывается на их эффективности. А если называть вещи своими именами, то СВО, скорее всего, станет «лебединой песней» штурмовой авиации. В дальнейшем Су-25 и А-10 если и смогут где-то раскрыть свой потенциал, то только в борьбе с формированиями со слабой ПВО и полным отсутствием истребительной авиации. Для современной войны эти самолеты фактически больше не годятся и могут использоваться весьма ограниченно. СВО показала, что окончательно прошли те времена, когда штурмовики могли наводить ужас на врага, постоянно зависая над полем боя.

Не стоит забывать, что благодаря стремительному развитию беспилотников проще и дешевле для нанесения ударов по противнику использовать их, нежели рисковать дорогим самолетом с пилотом, обучение которого стоит больших денег. Развитие беспилотных технологий шагнуло так далеко, что теперь полдюжины относительно недорогих дронов вроде «Бабы-яги» могут нанести урон противнику не меньше, чем ракетно-бомбовый удар Су-25. Но если в случае потери последнего ущерб будет исчисляться миллионами долларов, то утрата дронов будет восприниматься не так болезненно.

К тому же точность поражения у дронов уже выше, чем стрельба штурмовика неуправляемыми ракетами.

Ил-2 уже не возродить

Так что приходится признать очевидное: такие эпохальные машины, как Ил-2, Су-25 и А-10, были настоящими фронтовыми рабочими лошадками. Но время штурмовиков прошло. Целый ряд факторов, такие как насыщенность войск ПВО и развитие беспилотных систем, все более и более сужают область применения штурмовой авиации, хотя и раньше штурмовик был узкоспециализированным самолетом. Но теперь на этом типе боевых самолетов можно ставить крест и отправлять их на пенсию.

Несомненно, штурмовики продолжат быть эффективным оружием для конфликтов малой интенсивности. Но для этих целей вполне подойдут недорогие машины вроде бразильского турбовинтового Embraer 312 или ударные беспилотники вроде российского «Ориона». А время классического самолета для поля боя, каким был советский Ил-2, закончилось окончательно и бесповоротно.

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