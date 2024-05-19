Российские Су-25 накрыли ракетным ударом позиции ВСУ Минобороны РФ: Су-25 уничтожили позиции ВСУ неуправляемыми авиаракетами

Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака проводилась по заданным координатам.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — говорится в сообщении.

После успешного выполнения боевой задачи экипажи совершили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета. По итогу была уничтожена специальная техника и живая сила противника, констатировали в Минобороны.

По докладу передового авиационного наводчика живая сила противника была поражена. Выполнили свое основное предназначение — поддержка сухопутных войск на переднем крае, — отчитался один из летчиков.

Ранее российское оборонное ведомство отметило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинской армии. Позиции противника располагались на правом берегу Днепра в Херсонской области.