Штурмовики Су-25 разнесли опорник ВСУ Минобороны РФ: штурмовики Су-25 уничтожили авиаракетами опорный пункт ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 Восточной группировки ВС РФ неуправляемыми авиаракетами уничтожили опорный пункт и живую силу ВС Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В результате выполнения полетного задания ликвидирована специальная техника и живая сила армии Украины.

Военное ведомство уточнило, что экипажи после поражения целей совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Как заявил ТАСС летчик Су-25 Сергей, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены. Боевая задача отработана ракетами НАР С-8, добавил он.

На днях Минобороны РФ информировало, что гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил свыше десяти бойцов пулеметного расчета ВСУ и позволил своей группе выполнить боевую задачу без потерь. Голобоков получил информацию о размещении украинских военных в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов в зоне спецоперации. Он выследил противника, преодолел заминированный участок у здания и застал врага врасплох. В ходе ожесточенного боя было уничтожено более 10 военных, остальные, оставив позиции, отступили.