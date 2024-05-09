Минобороны РФ сообщило, что экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при помощи неуправляемых авиационных ракет успешно поразили в зоне ответственности группировки войск «Восток» опорные пункты Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Летчики уничтожили боевую технику и живую силу противника.

Военное ведомство отметило, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и штатно вернулись на аэродром вылета. По докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Летчик Су-25 Александр рассказал, что после получения боевой задачи экипажи выполнили все необходимые расчеты и выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили два украинских плавсредства у правого берега Днепра, заявил ранее начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 19 наблюдательных пунктов, девять позиций артиллерийских орудий и минометов, а также два склада ВСУ.

Накануне в Минобороны РФ информировали, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.