Как ВС РФ научились бороться с дронами: в чем прелесть РЭБ «Волнорез»

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Практически во время каждого вооруженного конфликта происходит доработка боевой техники, как силами фронтовых умельцев, так и предприятиями ВПК. СВО не стала исключением, благодаря чему на поле боя вышли машины, которые ранее в войсках были просто немыслимы.

Как РЭБ «Волнорез» спасает танки

В начале СВО многие смеялись над защитными козырьками на российских танках, предназначенными для противостояния американским ПТУР Javelin которые, как известно, поражают танк в крышу башни (почему их и называют «крышебои»). Затем на поле боя массово стали появляться FPV-дроны, которые также атакуют танки и прочую бронетехнику с верхней полусферы.

Все это привело к тому, что танки, помимо козырьков, обзавелись защитным обвесом по кругу, а на днях, в боях за деревню Красногоровку, принял участие Т-72, который фронтовые умельцы снабдили фактически вторым корпусом, сооруженным из металлических листов. Конструкция хоть и простая, но вместе с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» она показала свою эффективность: танк спокойно раскатывал по деревне и ни разу не был поражен дронами. При этом он без особых проблем пережил обстрел кассетными боеприпасами и вернулся на свои позиции.

А два месяца назад другой российский танк — Т-80БВМ — был атакован четырьмя FPV-дронами, но благодаря работе РЭБ «Волнорез» ни один из них в танк не попал, серьезных повреждений боевая машина не получила. И совсем уж невероятный случай произошел пару дней назад, когда поврежденную и оставленную экипажем тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» в течение ночи атаковали то ли пять, то ли шесть FPV-дронов, но благодаря включенной РЭБ «Волнорез» уничтожить машину не удалось. При подлете к «Солнцепеку» все дроны были заглушены и цели не достигли.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Т-80БВМ

И это показывает, как необратимо меняется характер боевых действий в зоне СВО, причем за этим конфликтом пристально следят во всем мире и делают выводы. Например, на израильских танках «Меркава» появились защитные козырьки наподобие тех, что были на российских танках еще два года назад. А одним из главных условий модернизации британских танков Challenger 2 является оснащение комплексом активной защиты Trophy. Этот комплекс способен защитить танк от ПТУР и выстрелов ручных гранатометов, но самыми главными врагами бронетехники уже стали FPV-дроны, так что британцам придется интегрировать в защитную систему «Челленджеров» еще и РЭБ.

«Волнорез» для легковых машин

Что касается российской РЭБ «Волнорез», то она не только доказала свою эффективность в боях, но и отличается простотой, компактностью и может легко устанавливаться хоть на танки, хоть на любое другое транспортное средство. Похоже, что в условиях, когда в небе летают сотни вражеских «птичек», придется оснащать комплексами РЭБ даже легковые автомобили, что работают в прифронтовой полосе. И характеристики РЭБ «Волнорез» позволяют это сделать!

Так что не исключено, что скоро оснащение техники средствами РЭБ будет таким же обязательным, как камуфляжная окраска. А если говорить про танки, то все выпускаемые в России машины уже на заводах оснащаются средствами защиты — козырьками, более совершенной динамической защитой, противокумулятивными решетками, РЭБ — или проходят доработку в мастерских по месту службы.

Так что российские танки подготовлены к реалиям XXI века значительно лучше, чем танки других армий, многие из которых даже в 2024 году выглядят «голыми». И если они примут участие в конфликте наподобие СВО, то их участь будет незавидной.

Защита против нападения

Как во всех вооруженных конфликтах прошлого, на СВО идет старое как мир соревнование между средствами защиты и нападения. И если век назад было соревнование брони и снаряда, то теперь соревнуются дроны и комплексы РЭБ, крылатые ракеты и средства ПВО. Не исключено, что если СВО продлится еще какое-то время, то на поле боя сможет состояться дебют боевых лазеров и средств борьбы с ними.

Технический прогресс не стоит на месте, особенно это касается оборонной промышленности. И ни одна из сторон конфликта не собирается быть в роли догоняющей. Слишком высоки ставки в этом противостоянии, развязанном коллективным Западом на территории бывшей Украинской ССР.

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