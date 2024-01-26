Российские танки оснастили радиоэлектронной защитой от дронов Минобороны РФ: российские танки в зоне СВО оснастили комплексами «Волнорез»

Фото: МО РФ

Танки Т-80БВМ, применяющиеся армией РФ в зоне проведения специальной военной операции, оснастили комплексами «Волнорез», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России. По данным ведомства, данный комплекс используется для защиты танка от беспилотников противника. Он основан на технологиях радиоэлектронной борьбы. Танкисты отмечают, что Т-80БВМ отличается высокой надежностью, что делает его эффективным в бою.

Машины наши оснащены динамической защитой, а также «Волнорезами» — это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе «Волнорезы» нам помогают, — рассказал командир танковой роты с позывным Казак.

Комплекс «Волнорез» был впервые представлен на международном форуме «Армия-2023». Он представляет собой устройство, подавляющее сигнал управления беспилотником, заставляя его зависать в воздухе. Дальность действия «Волнореза» составляет 600 метров.

Как сообщалось ранее, российские инженеры разработали самый быстрый беспилотник из всех, что используются в зоне специальной военной операции. Новый аппарат получил название «Ловкий». По словам директора компании «Хардберри-РусФактор» Алексея Германа, БПЛА разгоняется до 160 километров в час.